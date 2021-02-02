Трейлер и дата релиза Mass Effect Legendary Edition

BioWare и Electronic Arts выпустили трейлер Mass Effect Legendary Edition. В нем разработчики объявили дату релиза трилогии ремастеров. Она поступит в продажу 14 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Параллельно авторы рассказали, какие изменения они добавили в переиздания. Основные улучшения коснулись графики, разрешения и разных неудобных элементов игрового процесса. Геймплей должен стать приятнее в мелочах, но на крупные добавки можно не рассчитывать. Вырезанный контент BioWare не стала возвращать – лишь сделала концовку из Extended Cut в Mass Effect 3 единственной и каноничной.