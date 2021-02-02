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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7
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Трейлер и дата релиза Mass Effect Legendary Edition

Опубликовано: 7 час. 11 мин. назад
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BioWare и Electronic Arts выпустили трейлер Mass Effect Legendary Edition. В нем разработчики объявили дату релиза трилогии ремастеров. Она поступит в продажу 14 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Параллельно авторы рассказали, какие изменения они добавили в переиздания. Основные улучшения коснулись графики, разрешения и разных неудобных элементов игрового процесса. Геймплей должен стать приятнее в мелочах, но на крупные добавки можно не рассчитывать. Вырезанный контент BioWare не стала возвращать – лишь сделала концовку из Extended Cut в Mass Effect 3 единственной и каноничной.

Official Reveal Trailer
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новыестарые7 ком.
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)59 мин. назад
Да.. величайшая трилогия в игровой индустрии, эмоции и впечатления от неё запомнятся надолго всем кто ещё не пробовал сыграть в это поистине впечатляющее приключение good3
Консильери
Sargas (уровень 17)1 час. 24 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 03.02.2021 00:18:11
Дич какая-то, думал они собираются полноценный ремастер сделать, а они просто нейросетями текстурки натянут, получше освещение подтянут и общий лаунчер сделают затем впарят эту шляпу по фулл прайсу.
EA это настоящая корпорация зла в игровой индустрии все к чему они прикасаются из прекрасных шедевров превращается в овно, заворачивается в конфетную обертку и впаривается, дурачкам которые повелись на красивую рекламу.
Подобную графику уже видел скачал на Нексусе сборку на графику, как раз год назад перепроходил и разницы в графике по это трейлеру вообще не вижу, CGI остались такие же, даже апскейла незаметно.
Кандидат на место консильери
Gordon (уровень 16)1 час. 33 мин. назад
Ничего ж по сути не изменилось кроме поддержки высоких разрешений?? алло EA где графон? где действительно возрождение великой серии.... все ждали графику уровня Андромеды или выше, какая халтура... да ещё и за фуллпрайс ну ну удачи с продажами!!!!
Лейтенант-майор
sanek_f1 (уровень 16)5 час. 29 мин. назад
Первый Масс Эфект вообще подрос!! В графике. УУХххх!!!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 33 мин. назад
Мега-ленивый ремастер первой части и апскейл разрешения 2-3 части продавать за фулпрайс - это даже для EA зашквар. Бедная консолота (точнее владельцы Playstation, на Боксе хоть обратная совместимость есть), чтобы играть в крутые старые игры приходится ждать подачки с барского плеча с сомнительным качеством по неадекватным ценам.
Игровой разум
RedDaron (уровень 17)6 час. 57 мин. назад
Однозначно к покупке. Ещё раз все перепройду с удовольствием
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