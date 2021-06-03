НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
18113
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Блоги (1)Видео (7)Скриншоты (6)

Трейлер к релизу Chivalry 2

Опубликовано: 40 мин. назад
Поделиться:  

До запуска Chivalry 2 еще осталось пять дней, однако Torn Banner Studios и Deep Silver уже опубликовали релизный трейлер игры. В нем сначала показывается сражение между бойцами двух противоборствующих фракций. Одни штурмуют небольшое поселение, а другие пытается его оборонять.

Ролик содержит геймплейные кадры, которые демонстрируют, насколько кровавыми будут битвы. Пользователи могут рубить врагов ударами с разных сторон и применять всякое оружие. Во второй половине ролика зрителям показали драку на песчаной арене ограниченных размеров.

Chivalry 2 выйдет 8 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Состоялся анонс Dragon Quest XII Компания Square Enix во время стрима, посвященного 35-летию jRPG-серии Dragon Quest представила новую номерную часть под названием Dragon Quest XII: The Flames of Fate. К сожалению, анонс сопровождает всего лишь трейлер логотипа... Состоялся анонс Dragon Quest XII Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Sony объявила бесплатную подборку игр для подписчиков PlayStation Plus в июне. Японская компания не сбавляет оборотов и продолжает радовать публику неплохими проектами. На этот раз в списке оказался космический симулятор... Игры PlayStation Plus в июне 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
40 мин. назад0Трейлер к релизу Chivalry 2 1 час. 20 мин. назад1Трансляция Warhammer Skulls Showcase вчера, 20:33:162God of War: Ragnarok не выйдет в этом году 01.06.2021 19:34:484Представлена Crysis Remastered Trilogy 01.06.2021 19:06:416Дата презентации новой Battlefield 01.06.2021 13:53:440Состоялся релиз Necromunda: Hired Gun 31.05.2021 17:48:302Расширенная геймплейная демонстрация Far Cry 6
Новости игр
Dying Light 2 обзавелся датой релизаИГРЫ Dying Light 2 обзавелся датой релиза Сегодня компания Techland, наконец, представила новый трейлер с демонстрацией игрового процесса экшена Dying Light 2, анонс которого состоялся еще в 2018 году, и назвала точную дату релиза проекта. Он станет доступен... Дебютный геймплей Horizon Forbidden WestИГРЫ Дебютный геймплей Horizon Forbidden West Sony провела трансляцию State of Play, посвященную дебюту игрового процесса экшена Horizon Forbidden West от Guerrilla Games. Ролик демонстрирует PS5-версию проекта (он также выйдет и на PS4), показывая как геймплей... Геймплей The Dark Pictures: House of AshesИГРЫ Геймплей The Dark Pictures: House of Ashes Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали геймплейную демонстрацию хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В ролике показывается, как во время военной операции двое морпехов оказались...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трансляция Warhammer Skulls ShowcaseCtrl + стрелка вправо