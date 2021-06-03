Трейлер к релизу Chivalry 2

До запуска Chivalry 2 еще осталось пять дней, однако Torn Banner Studios и Deep Silver уже опубликовали релизный трейлер игры. В нем сначала показывается сражение между бойцами двух противоборствующих фракций. Одни штурмуют небольшое поселение, а другие пытается его оборонять.

Ролик содержит геймплейные кадры, которые демонстрируют, насколько кровавыми будут битвы. Пользователи могут рубить врагов ударами с разных сторон и применять всякое оружие. Во второй половине ролика зрителям показали драку на песчаной арене ограниченных размеров.

Chivalry 2 выйдет 8 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.