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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлер дополнения к Ghost of Tsushima

Опубликовано: вчера, 17:44:27
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Недавно Sucker Punch Productions и Sony Interactive Entertainment анонсировали Ghost of Tsushima Director's Cut – режиссерское издание самурайского экшена, в состав которого войдет дополнение Iki Island. Ему разработчики посвятили свежий трейлер.

Главный герой Дзин Сакай отправится на остров Ики, когда узнает, что его собрались захватить монголы под руководством Анхсар-хатун. Она владеет чарами и способна порабощаться души людей. В противостоянии с этим врагом протагонисту придется вспомнить об ужасных событиях прошлого и встретиться со своими страхами.

Ghost of Tsushima Director's Cut выйдет 20 августа на PS4 и PS5.

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andystorm (уровень 10)9 час. 2 мин. назад
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