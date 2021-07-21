Трейлер дополнения к Ghost of Tsushima

Недавно Sucker Punch Productions и Sony Interactive Entertainment анонсировали Ghost of Tsushima Director's Cut – режиссерское издание самурайского экшена, в состав которого войдет дополнение Iki Island. Ему разработчики посвятили свежий трейлер.

Главный герой Дзин Сакай отправится на остров Ики, когда узнает, что его собрались захватить монголы под руководством Анхсар-хатун. Она владеет чарами и способна порабощаться души людей. В противостоянии с этим врагом протагонисту придется вспомнить об ужасных событиях прошлого и встретиться со своими страхами.

Ghost of Tsushima Director's Cut выйдет 20 августа на PS4 и PS5.