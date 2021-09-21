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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер Diablo II: Resurrected с живыми актерами

Опубликовано: вчера, 23:05:16
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Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер горячо ожидаемого ремастера знаменитой экшен-RPG, Diablo II: Resurrected. Ролик снят с участием живых актеров, в частности – Симу Лю, звезды недавнего фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец».

На видео его персонаж приходит в церковь, которая обставлена в соответствии с мрачной стилистикой игры. Затем Симу Лю начинает разговаривать со священником, просит прощения за то, что «должен согрешить» и рассказывает о своих планах.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Live Action Trailer ft. Simu Liu
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