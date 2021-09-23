Трейлер Diablo II: Resurrected с еще одним голливудским актером

Маркетинговый маховик Diablo II: Resurrected раскрутился не на шутку. Activision Blizzard на днях выпустила трейлер с голливудским актером Симу Лю, а сейчас опубликовала второй ролик в аналогичном формате. Приглашенной звездой в нем стал Уинстон Дьюк, который известен по ролям в «Мы» и «Правосудие Спенсера».

На видео персонаж актера исповедуется священнику. Он рассказывает о том, что хочет согрешить: омыть себя кровью демонов и сразиться с Диабло во время его второго пришествия.

Diablo II: Resurrected выйдет сегодня, 23 сентября, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.