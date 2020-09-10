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Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консоли

Опубликовано: 10.09.2020 23:47:11
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В рамках Ubisoft Forward компания Ubisoft сообщила о том, что шутер от первого лица Tom Clancy’s Rainbow Six Осада выйдет на консоли Xbox Series X и Playstation 5, где будет поддерживать частоту 120 кадров в секунду и разрешение 4K. Релиз игры на новых консолях состоится позже в 2020 году, при этом переход между текущей и новой версиями в рамках одного бренда будет бесплатным и с сохранением прогресса и внутриигрового контента.

Помимо этого, третий сезон 5-го года Tom Clancy’s Rainbow Six Осада под названием Operation Shadow Legacy стал доступен пользователям PlayStation 4, Xbox One и ПК. Он знаменательный тем, что добавляет в игру Сэма Фишера. Владельцы Year 5 Pass уже могут получить к нему доступ, а остальным придется разблокировать героя за очки славы или кредиты 17 сентября.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)11.09.2020 08:05:37
А им лучше мультсериалы выпускать по играм. Не плохо смотрится. Большинство фанатов,да и не только они, заинтересуются. Вот представить: мультсериал по игре Assassin's creed (1 части), разделить на 2 сезона по 12 или 15 серий, русская озвучка как в игре...бррр...что-то бробрало. Хоть и пару фильмов выпустили,но ничего,до сих пор хочется пересматривать на досуге.
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