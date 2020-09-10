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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 3
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Riders Republic – новая игра от создателей Steep

Опубликовано: 10.09.2020 23:42:48
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Анонсирован проект Riders Republic, который по первым же кадрам геймплея напоминает о Steep. И не удивительно, ведь новая игра разрабатывается силами той же студии. На этот раз ставка делается на многопользовательский режим, причем на ПК и консолях будущего поколения будет поддерживаться более 50 игроков на экране, что станет особенно интересно во время массового старта.

Релиз Riders Republic ожидается 25 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.

Cinematic Premiere Trailer [RUS]

Вместе с кинематографическим трейлером был представлен и краткий обзор игровых возможностей от разработчиков. В Riders Republic вам будут доступны велосипед, лыжи, сноуборд, вингсьют и реактивный вингсьют. Действия игры будут развиваться в локациях, созданных на основе знаменитых национальных парков США.

Game Preview Trailer [RUS]
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новыестарые3 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)11.09.2020 15:37:39
Steep – невыносимое говнище. Хочется аркадной покатушкит типа скейтера? Фигушки, все там примидкорено. Хочется симулятора? Фигушки, все там оборкаденно. Непонятная хрень не "посерединке", а "нигде"
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11.09.2020 08:02:09
Mas7er писал(а):
Пока, если честно, не очень понятно что она будет из себя в итоге представлять.
Многопользовательскую ярко-пёструю фигню для начала biggrin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10.09.2020 23:55:28
Пока, если честно, не очень понятно что она будет из себя в итоге представлять. По первым кадрам показалось, что это клон Fall Guys, только с великами и сноубордами. Но потом пошла какая-то непонятка. Посмотрим, короче.
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