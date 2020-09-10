Riders Republic – новая игра от создателей Steep

Анонсирован проект Riders Republic, который по первым же кадрам геймплея напоминает о Steep. И не удивительно, ведь новая игра разрабатывается силами той же студии. На этот раз ставка делается на многопользовательский режим, причем на ПК и консолях будущего поколения будет поддерживаться более 50 игроков на экране, что станет особенно интересно во время массового старта.

Релиз Riders Republic ожидается 25 февраля 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.

Вместе с кинематографическим трейлером был представлен и краткий обзор игровых возможностей от разработчиков. В Riders Republic вам будут доступны велосипед, лыжи, сноуборд, вингсьют и реактивный вингсьют. Действия игры будут развиваться в локациях, созданных на основе знаменитых национальных парков США.