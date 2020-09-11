НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
682066
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (9)Блоги (1)Видео (5)Скриншоты (31)Геймарт (1)Похожие игры (1)

Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3

Опубликовано: 11.09.2020 16:16:00
Поделиться:  

Larian Studios выпустила новую заметку об амбициозной RPG Baldur’s Gate 3. В свежем материале разработчики рассказали об особенностях кооператива и интеграции проекта с Twitch.

Пользователи смогут пройти игру в совместном режиме до четырех человек. Создатели предусмотрели множество любопытных взаимодействий между членами команды. Например, когда один игрок должен совершить выбор, другие высказываются, как бы они поступили в сложившейся ситуации. Прислушиваться к мнению союзников вовсе не обязательно.

 

Скриншот игры Baldur’s Gate III

 

Что касается интеграции с Twitch, то тут все просто. Зрители прямых трансляций смогут голосовать за выбор реплик в диалогах, смотреть окно персонажа и в инвентарь стримера.

Baldur’s Gate 3 выйдет 30 сентября в раннем доступе Steam и Google Stadia.

Вам также может быть интересно
Обзор мыши Razer Basilisk V2 и коврика Firefly V2 Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит вода, как течет огонь и как инженеры Razer совершенствуют линейки своих игровых девайсов. В начале этого года (на дворе суровый 2020) контора десантировала на рынок улучшенные версии DeathAdder и Basilisk, обоим достались новые сенсоры и приставка V2 в название. Обзор мыши Razer Basilisk V2 и коврика Firefly V2 Total War Saga: TROY – обзор В современной индустрии ААА-игр разработчики крайне редко решаются на эксперименты. Известные студии предпочитают вооружаться проверенными идеями и комбинировать их, чтобы не разочаровать сообщество... Total War Saga: TROY – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 56 мин. назад116 сентября состоится новая презентация PlayStation 5 8 час. 2 мин. назад0Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series X 8 час. 12 мин. назад2Релиз Kena: Bridge of Spirits откладывается 11.09.2020 19:47:419Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала 11.09.2020 16:16:000Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3 10.09.2020 23:47:111Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консоли 10.09.2020 23:42:483Riders Republic – новая игра от создателей Steep
Новости игр
Riders Republic – новая игра от создателей SteepИГРЫ Riders Republic – новая игра от создателей Steep Анонсирован проект Riders Republic, который по первым же кадрам геймплея напоминает о Steep. И не удивительно, ведь новая игра разрабатывается силами той же студии. На этот раз ставка делается на многопользовательский режим... Релиз Kena: Bridge of Spirits откладываетсяИГРЫ Релиз Kena: Bridge of Spirits откладывается Компания Ember Lab сообщила о переносе даты релиза сказочного приключения Kena: Bridge of Spirits, и все из-за коронавируса. Игра должна была выйти в этом году, однако теперь она станет доступна... AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов от UbisoftИГРЫ AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов от Ubisoft Издательство Ubisoft в рамках прешоу к мероприятию Ubisoft Forward анонсировала AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов. Проект переносит пользователей в 2057 год, когда человечество было вынуждено покинуть землю...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консолиCtrl + стрелка вправо