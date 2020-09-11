Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3

Larian Studios выпустила новую заметку об амбициозной RPG Baldur’s Gate 3. В свежем материале разработчики рассказали об особенностях кооператива и интеграции проекта с Twitch.

Пользователи смогут пройти игру в совместном режиме до четырех человек. Создатели предусмотрели множество любопытных взаимодействий между членами команды. Например, когда один игрок должен совершить выбор, другие высказываются, как бы они поступили в сложившейся ситуации. Прислушиваться к мнению союзников вовсе не обязательно.

Что касается интеграции с Twitch, то тут все просто. Зрители прямых трансляций смогут голосовать за выбор реплик в диалогах, смотреть окно персонажа и в инвентарь стримера.

Baldur’s Gate 3 выйдет 30 сентября в раннем доступе Steam и Google Stadia.