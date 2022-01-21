НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
59631
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (7)Видео (5)Скриншоты (2)Похожие игры (6)

Точная дата релиза и новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Опубликовано: 1 час. 55 мин. назад
Поделиться:  

Компания Warner Bros. сообщила точную дату релиза приключенческого экшена LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Игра выйдет 5 апреля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Также разработчики выпустили обзорный трейлер геймплея.

В игре вас ждет сюжетная кампания, охватывающая девять частей киновселенной «Звездные Войны», и вы вольны самостоятельно выбирать, когда какой эпизод проходить, разнообразные враги, множество играбельных персонажей и транспортных средств, космические сражения и многое другое.

Gameplay Overview [RUS]
Вам также может быть интересно
Перенос даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Студия GSC Game World заявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на 8 декабря 2022 года. Прежде игра должна была выйти 28 апреля. Разработчики обосновывают перенос тем, что им требуется больше времени на полировку и тестирование... Перенос даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Microsoft выкупила Activision Blizzard Сегодня Microsoft объявила о покупке компании Activision Blizzard, создателей Call of Duty, Warcraft и многих других крупных игровых серий. Студия станет частью подразделения Microsoft Gaming, но сохранит возможность работать самостоятельно... Microsoft выкупила Activision Blizzard
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 55 мин. назад0Точная дата релиза и новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga вчера, 16:45:181Состоялся релиз Expeditions: Rome 19.01.2022 18:05:380Хаос Неделимый в Warhammer III 19.01.2022 16:41:242Соратники Элой в Horizon Forbidden West 19.01.2022 10:00:370Как создавалась новая часть The Settlers 18.01.2022 18:39:420Осады в Expeditions: Rome 18.01.2022 16:48:2617Microsoft выкупила Activision Blizzard
Новости игр
Номинанты D.I.C.E. Awards 2022МЕРОПРИЯТИЯ Номинанты D.I.C.E. Awards 2022 Академия Интерактивных Искусств и Наук назвала список номинантов 25 ежегодной церемонии награждения D.I.C.E. Awards 2022, которая в этом году пройдет 24 февраля в Лас-Вегасе. Лидером по количеству номинантов выступает... Объявлена дата выхода перезапуска The SettlersИГРЫ Объявлена дата выхода перезапуска The Settlers Студия Ubisoft Blue Byte объявила дату выхода переосмысления стратегии The Settlers. Новая часть выйдет 17 марта 2022 года на ПК. Игроков ждет новый взгляд на классические механики, одиночная кампания, которую можно пройти... Как создавалась новая часть The SettlersИГРЫ Как создавалась новая часть The Settlers Ubisoft Blue Byte выпустили новое видео The Settlers, в котором разработчики рассказывают о создании новой части знаменитой серии стратегий в реальном времени. Из ролика вы узнаете о мире игры и населяющих ее расах...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Состоялся релиз Expeditions: RomeCtrl + стрелка вправо