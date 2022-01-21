Точная дата релиза и новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Компания Warner Bros. сообщила точную дату релиза приключенческого экшена LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Игра выйдет 5 апреля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Также разработчики выпустили обзорный трейлер геймплея.

В игре вас ждет сюжетная кампания, охватывающая девять частей киновселенной «Звездные Войны», и вы вольны самостоятельно выбирать, когда какой эпизод проходить, разнообразные враги, множество играбельных персонажей и транспортных средств, космические сражения и многое другое.