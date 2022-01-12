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Тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies

Опубликовано: 52 мин. назад
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Компания Far From Home, которая состоит из разработчиков, участвовавших в создании Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite и серии Divinity Original Sin, представила тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies, который ранее назывался Project Oxygen. В нем игроки выступят в роли ученого, вернувшегося на Землю спустя годы после массовой экологической катастрофы. Ваша цель – раскрыть историю падения человечества и стать свидетелем рождения нового мира.

В Forever Skies в роли вашего главного помощника выступит высокотехнологичный дирижабль, который представляет собой транспорт, убежище, лабораторию и мастерскую, где вы сможете исследовать загадочные вещества и создавать приспособления для выживания. Вам предстоит добывать еду и ресурсы, исследуя развалины планеты, поверхность которой покрыта толстым слоем токсичной пыли, и столкнуться с флорой и фауной, что эволюционировала за долгие годы.

Forever Skies в 2022 году выйдет в ранний доступ в Steam, а позже доберется до PS5 и Xbox Series.

Reveal Teaser Trailer
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