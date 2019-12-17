The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов

Студия Skydance Interactive разрабатывает сейчас новый VR-экшен The Walking Dead: Saints & Sinners, события которого разворачиваются во вселенной «Ходячие мертвецы». Сегодня девелоперы представили новый геймплейный трейлер игры и объявили о старте предзаказов.

В The Walking Dead: Saints & Sinners вас повстречает опасный мир, где вот уже три года бушует зомби-апокалипсис. Играть вы будете за выжившего, сражаясь не только с восставшими мертвецами, но и с людьми из других фракций. Вам предстоит собирать ресурсы, сталкиваться с врагами и принимать важные моральные решения.

Saints & Sinners будет продаваться в нескольких изданиях: Standard, Tourist и Tower. Второе, помимо самой игры, предложит несколько новых пушек и различные внутриигровые бонусы. Tower Edition же сможет похвастаться тематическим рюкзаком, лампой, флеш-накопителем на 16 ГБ в виде пальца, открытками, коллекцией концепт-артов, булавками и другими предметами.

Релиз The Walking Dead: Saints & Sinners состоится 23 января 2020 года на Oculus Rift, Rift S, HTC Vive и Valve Index. Версии для PS VR и Oculus Quest выйдут позже.