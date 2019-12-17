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Mypulse Опубликовал Mypulse 3
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The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов

Опубликовано: вчера, 18:05:27
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Студия Skydance Interactive разрабатывает сейчас новый VR-экшен The Walking Dead: Saints & Sinners, события которого разворачиваются во вселенной «Ходячие мертвецы». Сегодня девелоперы представили новый геймплейный трейлер игры и объявили о старте предзаказов.

В The Walking Dead: Saints & Sinners вас повстречает опасный мир, где вот уже три года бушует зомби-апокалипсис. Играть вы будете за выжившего, сражаясь не только с восставшими мертвецами, но и с людьми из других фракций. Вам предстоит собирать ресурсы, сталкиваться с врагами и принимать важные моральные решения.

Saints & Sinners будет продаваться в нескольких изданиях: Standard, Tourist и Tower. Второе, помимо самой игры, предложит несколько новых пушек и различные внутриигровые бонусы. Tower Edition же сможет похвастаться тематическим рюкзаком, лампой, флеш-накопителем на 16 ГБ в виде пальца, открытками, коллекцией концепт-артов, булавками и другими предметами.

Official Gameplay Trailer

Релиз The Walking Dead: Saints & Sinners состоится 23 января 2020 года на Oculus Rift, Rift S, HTC Vive и Valve Index. Версии для PS VR и Oculus Quest выйдут позже.

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Игровой разум
dimon2 (уровень 18)6 час. 17 мин. назад
Убого выглядит конечноmda
Дезмонд
tunight (уровень 25)вчера, 22:17:39
Обалденно, мне понравилось)
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 18:33:43
это игра из 2005го года?
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