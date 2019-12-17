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Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms

Опубликовано: вчера, 17:23:26
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Компания SEGA и студия Creative Assembly анонсировали самое крупное дополнение для Total War: Three Kingdoms под названием Mandate of Heaven. Его премьера состоится уже через месяц – 16 января 2020 года на PC.

DLC позволит виртуальным стратегам начать новую сюжетную кампанию, которая разворачивается в 182 году до н.э. аккурат перед восстанием Желтых повязок. Играть можно будет за шесть новых фракций и героев, включая братьев Чжан и императора Лина. Основу армий составят 40 невиданных ранее отрядов с особыми умениями.

Также в игре появится уникальная механика – императорский двор. За влияние при дворе будут бороться бюрократы, князья и династы, между силами которых владыке и придется балансировать. Используя политические очки, император сможет снижать коррупцию, аннексировать целые фракции и т.д.

Mandate of Heaven Reveal Trailer
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