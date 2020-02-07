The Outer Worlds на Switch перенесли

Компания Virtuos, которая занимается портированием ролевой игры The Outer Worlds на Nintendo Switch, вынуждена перенести дату релиза. Причина – коронавирус. Сотрудники компании, к счастью, здоровы, но им пришлось закрыть свои офисы, поэтому работа над проектом была приостановлена. Также Virtuos сообщили, что Switch-версия игры будет поставляться не только в цифровом виде, как планировалось изначально, но и на картриджах.

Ожидается, что The Outer Worlds на Nintendo Switch будет выпущен в течение 2021 финансового года – в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021.