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The Outer Worlds на Switch перенесли

Опубликовано: вчера, 10:01:39
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Компания Virtuos, которая занимается портированием ролевой игры The Outer Worlds на Nintendo Switch, вынуждена перенести дату релиза. Причина – коронавирус. Сотрудники компании, к счастью, здоровы, но им пришлось закрыть свои офисы, поэтому работа над проектом была приостановлена. Также Virtuos сообщили, что Switch-версия игры будет поставляться не только в цифровом виде, как планировалось изначально, но и на картриджах.

Ожидается, что The Outer Worlds на Nintendo Switch будет выпущен в течение 2021 финансового года – в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021.

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