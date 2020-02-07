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Дюка Опубликовал Дюка 7

Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годах

Опубликовано: вчера, 09:41:22, Дюка
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Компания Ubisoft заявила о том, что в 2020-2021 годах выйдет пять ААА-проектов – три из них будут выпущены в период между октябрем-декабрем 2020 года, и два между январем и мартом 2021. И если вы ждете, что одна из этих игр является Beyond Good and Evil 2, то разработчики спешат вас разочаровать.

Среди пяти игр три уже известны – это Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine и Watch Dogs: Legion. Остальных же два проекта еще не анонсированы. Скорее всего, одним из них будет новая часть Assassin's Creed.

 

Ubisoft работает над пятью ААА-проектами

 

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новыестарые7 ком.
Ком. на странице5102050100
Активный геймер
Sailas77 (уровень 5)23 мин. назад
Шрайер сказал, что две других будут Assassin's Creed и какой-то Far Cry.
Мастер клинка
Sprunk (уровень 16)5 час. 39 мин. назад
Rega-002 писал(а):
чего вы ноете про конвейер? как будто вас играть заставляют
мне вот, наоборот, нравится этот подход, что в рамках одной серии делают столько игр, что каждый может выбрать какую-то, которая ему понравится
мне вот аська никогда не нравилась, пока не вышла египесткая и греческая, то же самое и про другие серии можно сказать
другое дело, если б серии были сюжетом связаны, то тут было бы высасывание из пальца, как в резике, например, но здесь игры в разных сеттингах с обособленным сюжетом
Так они вообще-то и связаны единым сюжетом.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)11 час. 13 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
Тошнит уже от "новых" частей убийц, говорю как фанат серии Assassin's Creed.
Новые части асасина стали приличными порядочными играми. Одиссее – мое почтение, это без сомнения лучшая часть ососина с проработанными системами, миром, локациями, диалогами и так далее. Говорю как человек, которому похер на асасина.
С удовольствием сыграю в новые сеттинги ососинов – скандинавский, например – если они будут выполнены на уровне Одиссеи.
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)11 час. 40 мин. назад
Грусть - печаль, но всё не моё. Очень жду: По ту сторону добра и зла 2.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)11 час. 56 мин. назад
чего вы ноете про конвейер? как будто вас играть заставляют
мне вот, наоборот, нравится этот подход, что в рамках одной серии делают столько игр, что каждый может выбрать какую-то, которая ему понравится
мне вот аська никогда не нравилась, пока не вышла египесткая и греческая, то же самое и про другие серии можно сказать
другое дело, если б серии были сюжетом связаны, то тут было бы высасывание из пальца, как в резике, например, но здесь игры в разных сеттингах с обособленным сюжетом
Подполковник
MrAlienMax (уровень 20)вчера, 12:32:36
Конвейер не истребим! Да здравствует конвейер!tongue
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 11:45:22
Тошнит уже от "новых" частей убийц, говорю как фанат серии Assassin's Creed. Хотелось услышать о Сэме Фишере. До сих пор надеюсь о возвращении Принца Персии, такую игру похоронили.
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