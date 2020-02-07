Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годах

Компания Ubisoft заявила о том, что в 2020-2021 годах выйдет пять ААА-проектов – три из них будут выпущены в период между октябрем-декабрем 2020 года, и два между январем и мартом 2021. И если вы ждете, что одна из этих игр является Beyond Good and Evil 2, то разработчики спешат вас разочаровать.

Среди пяти игр три уже известны – это Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine и Watch Dogs: Legion. Остальных же два проекта еще не анонсированы. Скорее всего, одним из них будет новая часть Assassin's Creed.



