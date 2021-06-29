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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6
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The Elder Scrolls VI еще только на стадии «проектирования»

Опубликовано: 29.06.2021 18:59:48
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Ждете The Elder Scrolls VI? Тогда у Тодда Говарда для вас плохие новости. В недавнем интервью директор Bethesda Game Studios объявил, что игра находится на стадии проектирования. Если говорить проще, то разработчики пока трудятся над базовой концепцией и тестируют технологии, о чем, кстати, тоже упомянул Тодд Говард.

По словам руководителя, подавляющая часть коллектива Bethesda сейчас занята Starfield. Эта экшен-RPG выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S. Если предположить, что полноценное производство TES VI стартует незадолго до релиза Starfield – а это еще положительный сценарий, – то проект появится на свет не раньше весны 2026-го. Четыре года – это стандартная разница между выпуском игр для Bethesda.

 

Ждете The Elder Scrolls VI? Тогда у Тодда Говарда для вас плохие новости. В недавнем интервью директор Bethesda Game Studios объявил, что игра находится на стадии проектирования. Если говорить проще, то разработчики пока трудятся над базовой концепцией и тестируют технологии, о чем, кстати, тоже упомянул Тодд Говард.

По словам руководителя, подавляющая часть коллектива Bethesda сейчас занята Starfield. Эта экшен-RPG выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S. Если предположить, что полноценное производство TES VI стартует незадолго до релиза Starfield – а это еще положительный сценарий, – то проект появится на свет не раньше весны 2026-го. Четыре года – это стандартная разница между выпуском игр для Bethesda.
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новыестарые6 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)30.06.2021 00:20:37
Если Starfield не выстрелит, или поймает хотя бы часть негатива как Киберпанк, то TES VI выйдет чуть раньше grin
Игровой разум
dimon2 (уровень 20)29.06.2021 23:22:03
Мда...что тут скажешь...
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)29.06.2021 21:47:25
BlackSite11 писал(а):
Ну как бы Тодд сам говорил, что за новые Свитки они сядут только после релиза Старфилда - кто-то ожидал, что будет иначе?
Это понятно, просто зачем анонсировать что-то что вы ещё не начали делать и даже не начнёте в ближайшие пару лет, а потом ще на разработку года 3-4 потратите, то есть в целом анонсировать игру за 5-7 лет до выхода. Зачем было вообще трейлер делать, просто вышли бы тогда на сцену и сказали бы: TES 6 выйдет тогда, когда будет готова, wait a minute...
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)29.06.2021 19:55:54
Ну как бы Тодд сам говорил, что за новые Свитки они сядут только после релиза Старфилда - кто-то ожидал, что будет иначе?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)29.06.2021 19:31:15
Ну собственно о чем я и говорил еще на том анонсирующем тизере 2018 года, очевидно, что это было сделано впопыхах за 10 минут, чтобы сгладить впечатление о той презентации, и снизить градус недовольства от анонса тогда еще будущей Fallout 76, а игры просто не существует.
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)29.06.2021 19:16:34
Ладно, подожду. Я Kingdom hearts 3 ждал с 2013 года, это тоже подожду
Игровые новoсти
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