The Elder Scrolls VI еще только на стадии «проектирования»

Ждете The Elder Scrolls VI? Тогда у Тодда Говарда для вас плохие новости. В недавнем интервью директор Bethesda Game Studios объявил, что игра находится на стадии проектирования. Если говорить проще, то разработчики пока трудятся над базовой концепцией и тестируют технологии, о чем, кстати, тоже упомянул Тодд Говард.

По словам руководителя, подавляющая часть коллектива Bethesda сейчас занята Starfield. Эта экшен-RPG выйдет 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S. Если предположить, что полноценное производство TES VI стартует незадолго до релиза Starfield – а это еще положительный сценарий, – то проект появится на свет не раньше весны 2026-го. Четыре года – это стандартная разница между выпуском игр для Bethesda.