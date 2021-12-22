Тайны Вселенной раскрываются пользователям Star Conflict

StarGem Inc. и Gaijin Entertainment выпустили масштабное обновление для космического онлайн-экшена Star Conflict под названием «Тайны Вселенной», вместе с которым стало доступно и одноименное событие. Последнее пройдет в два этапа, каждый из которых предложит 40 уровней наград (часть доступна всем пилотам, а полный комплект могут получить только обладатели специального пропуск).

Главным призом «Тайны Вселенной» станет эсминец Аlbireo, оснащенный модулем «боевой перегруппировки», мощным лучевым орудием Fort-4 и торпедой, выпускающей боевых дронов. Также будет доступна PvE-миссия «Утечка мозгов», где предстоит спасать ученых, запертых на полуразрушенной пиратской базе.