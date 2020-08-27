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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Свежий трейлер Quantum Error

Опубликовано: 2 час. 43 мин. назад
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В рамках пре-шоу к церемонии открытия Gamescom 2020 TeamKill Media представила новый трейлер Quantum Error – шутера с элементами хоррора. Ролик демонстрирует как геймплейные кадры, так и моменты из заставок.

На видео зрителям показали сражения с использованием разнообразного оружия, в том числе против толпы врагов. Чтобы справиться с большим количеством недругов, игрокам понадобится мощное вооружение, например, пулемет. Трейлер также демонстрирует персонажей, которые будут фигурировать в сюжете проекта.

Quantum Error выйдет на PS4 и PS5, дата релиза пока неизвестна. Разработчики называют свое творение смесью DOOM 3 и Dead Space.

Official Gamescom Teaser
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