Свежий трейлер Quantum Error

В рамках пре-шоу к церемонии открытия Gamescom 2020 TeamKill Media представила новый трейлер Quantum Error – шутера с элементами хоррора. Ролик демонстрирует как геймплейные кадры, так и моменты из заставок.

На видео зрителям показали сражения с использованием разнообразного оружия, в том числе против толпы врагов. Чтобы справиться с большим количеством недругов, игрокам понадобится мощное вооружение, например, пулемет. Трейлер также демонстрирует персонажей, которые будут фигурировать в сюжете проекта.

Quantum Error выйдет на PS4 и PS5, дата релиза пока неизвестна. Разработчики называют свое творение смесью DOOM 3 и Dead Space.