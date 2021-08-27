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Дюка Опубликовал Дюка 0

Новая Skate выйдет на ПК

Опубликовано: 2 час. 1 мин. назад, Дюка
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Electronic Arts сообщила хорошую новость для фанатов серии Skate – новая часть разрабатывается не только на консоли, как было ранее, но также и на ПК. Вместе с разработчиками из Full Circle издатель поделился небольшим видео в Твиттер. Остальные же детали придется ждать до полноценного официального анонса, даже точное название игры еще не известно.

Впервые о разработке новой Skate было объявлено в июне 2020 года во время EA Play.

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