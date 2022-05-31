Опубликован геймплейный трейлер консольного издания SpellForce 3 Reforced

Издательство THQ Nordic поделилось свежим геймплейным трейлером консольной версии SpellForce 3 Reforced – гибрида RTS и RPG, разработанного мюнхенской студией Grimlore Games.

Ролик на протяжении почти трех минут рассказывает о разнообразии режимов игры, совмещении ролевых и стратегических элементов, а также об интерфейсе и управлении, адаптированных под геймпады.

В SpellForce 3 игрокам предлагают исследовать большой мир, где найдется место как типичным для ролевых игр сражениям, так и заботе об экономике.

Оригинальная SpellForce 3 вышла в Steam в декабре 2017 года. Издание Reforced, добавившее новый контент, также доступно геймерам на ПК. На PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S игра появится 7 июня.