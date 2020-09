Создатель Prince of Persia прокомментировал ремейк Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Создатель и идейный вдохновитель серии Prince of Persia Джордан Мекнер в своем блоге прокомментировал анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake. По его словам, авторы из Ubisoft India «попали в цель».

Знаменитый разработчик недавно поиграл в последнюю версию ремейка и остался доволен. Отдельно он похвалил детализацию уровней, которая намного превосходит оригинал. Сам Мекнер непричастен к производству переиздания, а лишь консультирует Ubisoft India. Именно он посоветовал сохранить все диалоги, но изменить заставки, чтобы пользователи сильнее ощущали ущерб, нанесенный Песками Времени. Еще разработчик порекомендовал сотрудничать с Юрием Ловенталем – актером озвучивания принца в оригинале 2003 года, так как его голос почти не изменился.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.