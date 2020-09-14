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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Создатель Prince of Persia прокомментировал ремейк Sands of Time

Опубликовано: вчера, 16:39:45
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Создатель и идейный вдохновитель серии Prince of Persia Джордан Мекнер в своем блоге прокомментировал анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake. По его словам, авторы из Ubisoft India «попали в цель».

Знаменитый разработчик недавно поиграл в последнюю версию ремейка и остался доволен. Отдельно он похвалил детализацию уровней, которая намного превосходит оригинал. Сам Мекнер непричастен к производству переиздания, а лишь консультирует Ubisoft India. Именно он посоветовал сохранить все диалоги, но изменить заставки, чтобы пользователи сильнее ощущали ущерб, нанесенный Песками Времени. Еще разработчик порекомендовал сотрудничать с Юрием Ловенталем – актером озвучивания принца в оригинале 2003 года, так как его голос почти не изменился.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

 

 

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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Дезмонд
tunight (уровень 25)8 час. 1 мин. назад
AlexF1 писал(а):
+ Ага, попали. Попали аж так, что у доброй половины поклонников оригинала мягкие места подгорели, если судить по комментариям...
Выбора не останется никакого то всё равно будут играть)))
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)10 час. 44 мин. назад
Shtefan писал(а):
Они там реально не заметили, что уже 17 лет минуло? Люди, которых тогда еще не было, теперь уже имеют своих детей.

PS. Поправьте дату в новости - не 2020, а 2021
Сделал, спасибо.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 52 мин. назад
 
которая намного превосходит оригинал
Они там реально не заметили, что уже 17 лет минуло? Люди, которых тогда еще не было, теперь уже имеют своих детей.

PS. Поправьте дату в новости - не 2020, а 2021
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11 час. 21 мин. назад
Да он просто троллит недовольных grin
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