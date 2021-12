Состоялся релиз Serious Sam 4 на PS5 и Xbox Series X/S

Издательство Devolver Digital выпустило шутер Serious Sam 4 на консолях Xbox Series X и PlayStation 5. К релизу появился и новый динамичный трейлер.

На консолях игра продается в наборе, в который также входит сборник Serious Sam Collection. Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter и Serious Sam 3: BFE доступны как для прошлого, так и для нынешнего поколения консолей, а вот четвертая часть шутера запускается только на PS5 и Xbox Series X/S. На Xbox Serious Sam 4 уже доступен по подписке Xbox Game Pass.