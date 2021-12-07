Новые подробности Uncharted: Legacy of Thieves Collection

В новом трейлере сборника «UNCHARTED: Наследие воров. Коллекция» компания Sony рассказала об улучшениях, которые ждут игры на PS5.

Изменения затронут графику и производильность. На PS5 игры будут поддерживать разрешение 4К в 30 кадрах в секунду. На PS4 производительность поднимется до 60 кадров. Также будет доступен режим производительности+, позволяющий играть с разрешением 1080p при 120 кадр./с. На PS5 добавится полная поддержка возможностей контроллера DualSense и 3D-звука.

Сборник выйдет на PS5 28 января 2022 года. Владельцы «UNCHARTED 4: Путь вора» и «UNCHARTED: Утраченное наследие» смогут улучшить игру до издания после его релиза. Бесплатную версию UNCHARTED 4 для PlayStation Plus так обновить не получится.

На PC «UNCHARTED: Наследие воров. Коллекция» выйдет в 2022 в Steam и Epic Games Store.