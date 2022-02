Состоялся релиз Life is Strange: Remastered Collection

Компания Square Enix объявила о релизе сборника Life is Strange: Remastered Collection. Коллекция ремастеров уже доступна на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Напомним, что сборник включает в себя усовершенствованные версии первой части Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm с дополнительной главой Farewell.

Разработчики обновили графическую составляющую, добавили усовершенствованную систему анимации лиц, обновили механики некоторых головоломок и включили в игру все дополнительные материалы из расширенных версий.

Все владельцы издания Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат сборник Life is Strange Remastered Collection совершенно бесплатно.