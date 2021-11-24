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Состоялся анонс Men of War II

Опубликовано: вчера, 09:53:51
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1C Entertainment и Best Way анонсировали продолжение знаменитой серии стратегий «В тылу врага», события которого развернутся во времена Второй мировой войны. В Men of War II игроков ждут две сюжетные кампании, посвященные борьбе СССР и союзников против Третьего рейха, сетевые и совместные режимы, новые виды войск, новая графика и звук, и, конечно, новые механики геймплея. Также разработчики улучшили искусственный интеллект, добавили полностью разрушаемое окружение и даже полноценный инструментарий для создания своих карт и модификаций.

 

«С Men of War II мы делаем основной упор на увлекательную сюжетную кампанию, захватывающие многопользовательские и кооперативные режимы, молниеносное принятие решение и историческую точность», – сообщил Николай Барышников, генеральный директор 1C Entertainment. «Мы хотим предоставить игрокам максимально аутентичный и интересный опыт от следующей части знаменитой серии. Благодаря полностью разрушаемому окружению, большому выбору юнитов и полной поддержке модов, будущие командиры смогут погрузиться во Вторую мировую войну как никогда прежде».

 

Релиз Men of War II состоится в 2022 году на ПК.

Reveal Trailer [RUS]
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 11:16:43
Из всех частей мне прям очень понравилась самая первая игра.

И она не была полноценной rts, а скорее тактикой
+ с элементами rts.
Так как в ней мы управляли группой солдат которые могли захватывать технику и орудия, а большая часть игрового процесса была именно тактической составляющей, с засадами на немецкие патрули и миссии с захватом, и походила на серию Commandos.

А отдельное ответвление Диверсанты прям попытка сделать своих Commandos, но не много не дотягивало до её уровня.

p.s. И как-то странно что в анонсе фигурирует название "Men of War II", т.к. в русском переводе названия с двойкой встречается аж 4 раза, как прошлые серии игр scratch_ones_head
+ И ещё..
у ребят из Best way в загажнике висит отменённый проект "Новый союз" который больше похож на постапокалиптическую всеми известную игру spiteful и вот её , очень хотелось бы увидеть в ближайшем будущем good3
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