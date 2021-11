Состоялся анонс Men of War II

Men of War II

Men of War II ПК

1C Entertainment и Best Way анонсировали продолжение знаменитой серии стратегий «В тылу врага», события которого развернутся во времена Второй мировой войны. В Men of War II игроков ждут две сюжетные кампании, посвященные борьбе СССР и союзников против Третьего рейха, сетевые и совместные режимы, новые виды войск, новая графика и звук, и, конечно, новые механики геймплея. Также разработчики улучшили искусственный интеллект, добавили полностью разрушаемое окружение и даже полноценный инструментарий для создания своих карт и модификаций.

«С Men of War II мы делаем основной упор на увлекательную сюжетную кампанию, захватывающие многопользовательские и кооперативные режимы, молниеносное принятие решение и историческую точность», – сообщил Николай Барышников, генеральный директор 1C Entertainment. «Мы хотим предоставить игрокам максимально аутентичный и интересный опыт от следующей части знаменитой серии. Благодаря полностью разрушаемому окружению, большому выбору юнитов и полной поддержке модов, будущие командиры смогут погрузиться во Вторую мировую войну как никогда прежде».

Релиз Men of War II состоится в 2022 году на ПК.