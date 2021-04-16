Состоялся анонс F1 2021

Codemasters и EA анонсировали автосимулятор F1 2021, релиз которого состоится 16 июля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. В нем будут представлены команды, гонщики и трассы Чемпионата Мира «Формула-1» 2021 года, новый сюжетный режим, расширенный режим карьеры и другие полюбившиеся игрокам режимы.

Сюжетный режим получил название «Формула победы», где вам предстоит подняться по карьерной лестнице от «Формулы-2» до «Формулы-1», участвуя в заездах как на трассах, так и вне ее. В режиме Карьеры будет доступна функция, которую давно просили фанаты серии – возможность проходить карьеру вместе с другими игроками. Они смогут стать как вашими партнерами, так и соперниками. Функция «Старт в реальном сезоне» позволит гонщикам окунуться в события текущего сезона, которые будут отражать реальную ситуацию в чемпионате.

В F1 2021 вернутся и другие возможности из F1 2020, такие как знаменитый режим «Моя команда», сокращенные сезоны, доступ к настройкам F2, интеграция киберспорта и другие.