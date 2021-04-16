Главное из Resident Evil Showcase

Во время Resident Evil Showcase компания Capcom показала новый сюжетный трейлер хоррора Resident Evil Village, релиз которого состоится 7 мая на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Stadia.

Кроме этого была объявлена вторая демонстрационная версия проекта, а доступна она будет на всех платформах. Но не все так просто с пробной версией – поиграть в нее можно будет только в один определенный день с ограничением в один час геймплея. Демо включает в себя как деревню, так и окружающие замок локациии. Исследовать можно все что угодно, но только с ограничением в 60 минут. Доступ к пробной версии откроется 2 мая в 3:00 МСК.

Но это еще не все касаемо демонстрационной версии. Пользователи консолей PlayStation получат ранний доступ, но разделенный на два этапа с ограничением в 30 минут каждый. Каждый из этих двух фрагментов демки будет посвящен отдельной локации – вначале деревне, потом окрестностям замка. Более того, временной промежуток доступности демо-версии будет ограничен не днем, а всего 8 часами.

Первая часть демо на PlayStation будет доступна с 18 апреля 18:00 МСК по 19 апреля 2:00 МСК, вторая – с 25 апреля 18:00 МСК по 26 апреля 2:00 МСК. Начать предварительную загрузку демо-версии на PS5 и PS4 можно уже сейчас. Что касается времени, когда появится возможность предварительно загрузить демку на другие платформы, пока не сообщается.

Разработчики также упомянули, что игроки смогут стримить прохождение демонстрационной версии без каких-либо ограничений, так что можно ожидать много роликов, покрывающих большую часть представленного в демке геймплея.

Также Capcom объявила, что в Resident Evil Village вернется режим Mercenaries, где вашей задачей будет достичь цели до того, как закончится время. Для этого необходимо будет зачищать врагов в каждой области. Продлевать время вы сможете с помощью сфер, разбросанных на уровнях. Сложность будет возрастать на каждом этапе, поэтому вам предстоит постоянно совершенствовать свои навыки. Тех, кто пройдет последний этап, ждет специальная награда.

Но и это еще не все – был показан новый трейлер анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Он расскажет о Леоне и Клэр спустя примерно два года после событий Resident Evil 4. Иp видео также стало ясно, что хотя бы часть событий будет происходить в Белом Доме. Старт показа на Netflix запланирован на июль этого года.