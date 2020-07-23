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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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«Сопротивление» – новый трейлер Watch Dogs: Legion

Опубликовано: 7 час. 31 мин. назад
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Официальный канал Ubisoft опубликовал новый трейлер Watch Dogs: Legion, в нем игроков призывают возглавить сопротивление.

События игры развернутся в футуристичном Лондоне, который находится под тотальным контролем частных военных корпораций, кругом коррупция, а доверять нельзя никому. В этом непростом будущем геймерам предстоит создать сопротивление, создатели проекта подчеркивают, что его участником может стать любой – от простого рабочего до бабушки, случайно прошедшей мимо.

Напомним, что Watch Dogs: Legion выйдет на консолях текущего и следующего поколения, а также PC в Epic Games Store и Uplay.

Трейлер "Сопротивление"
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