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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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Анонс Peril on Gorgon – крупного дополнения для The Outer Worlds

Опубликовано: 7 час. 48 мин. назад
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Помимо RPG Avowed Obsidian Entertainment так же представили первое масштабное дополнение для The Outer WorldsPeril on Gorgon.

В нем геймеры отправятся на астероид Горгон, к которому приведет рука с зашифрованным сообщением. По словам разработчиков, о создании дополнения для The Outer Worlds они задумались еще в Январе этого года, все прошедшее время создатели анализировали аспекты выпущенного проекта, чтобы наконец понять, что еще стоит рассказать во вселенной игры.

DLC поднимет планку прокачки персонажа до 33-го уровня, а также привнесет множество различных бонусов, включая оружие, броню, перки и многое другое.

Peril on Gorgon выйдет 9 сентября текущего года на всех целевых платформах. DLC можно будет приобрести в двух вариантах – отдельно и в составе расширенного издания, которое в последствии пополнится еще одним дополнением.

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