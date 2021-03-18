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Дюка Опубликовал Дюка 1

Sony представила новый контроллер для PS5 VR

Опубликовано: вчера, 14:44:19, Дюка
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Компания Sony представила новый контроллер для игры в виртуальной реальности для PlayStation 5. По дизайну он похож на сферу, что позволит легко и уверенно держать его в руках, а также двигать ими как угодно. Также разработчики позаботились и об эргономике.

PS5 VR Controller
PS5 VR Controller
PS5 VR Controller

 

Особенности контроллера:

  • Адаптивные триггеры: у каждого из контроллеров для виртуальной реальности будут адаптивные триггеры с сопротивлением, как у контроллера DualSense. Пользователи PS5 знают, как кнопки L2 и R2 реагируют на нажатие. Такая механика сразу выводит ощущения от игры для виртуальной реальности на новый уровень.
  • Тактильная отдача: каждая мелочь в игре будет подробно передаваться через тактильную отдачу. Путешествие по каменистым пустыням, кулачные бои – ощущения сильно отличаются, что лишь усиливает эффект визуальной и звуковой составляющей игры для виртуальной реальности.
  • Система определения касаний: вы еще не успеете разместить пальцы на контроллере, а он уже знает, куда вы хотите их поставить. Это позволяет выполнять более естественные движения руками в игре.
  • Отслеживание: внизу контроллера есть следящее устройство, которое передает сигнал новой гарнитуре виртуальной реальности.
  • Кнопки действия и аналоговые джойстики: на контроллере для левой руки есть один аналоговый джойстик, кнопки «треугольник» и «квадрат», кнопка захвата (L1), кнопка выстрела (L2) и кнопка «Создать» (Create). На правом контроллере есть один аналоговый джойстик, кнопки «крест» и «круг», кнопка захвата (R1), кнопка выстрела (R2) и кнопка Options. С помощью кнопки захвата можно, к примеру, поднимать предметы в игре.
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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 16:08:15
Будущее уже наступило. Интересно, как будет выглядеть шлем.
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