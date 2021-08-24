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Sniper Ghost Warrior Contracts 2 стал доступен на PS5

Опубликовано: 24.08.2021 12:36:13
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Спустя пару месяцев после релиза Sniper Ghost Warrior Contracts 2 на ПК, Xbox One, Xbox Series и PS4, шутер про снайпера сегодня добрался до PlayStation 5. PS5-версия получила улучшенную графику и текстуры, 4K-разрешение, поддержку адаптивных триггеров и тактильную отдачу, ускоренное время загрузки и дополнение «Butcher’s Banquet».

События дополнения разворачиваются в совершенно новом обширном регионе, представляющем собой пустыню с живописными оазисами, водопадами и таинственными храмами. Однако все красота перечеркивается новыми угрозами, самая опасная из которых – в лице Махмуда Зарза по кличке «Мясник».

PS5 Release Trailer
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