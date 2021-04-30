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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Слухи: разработчики Hitman создают фэнтезийную игру для Xbox

Опубликовано: вчера, 17:20:13, Sailas77
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Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что студия IO Interactive, известная по серии Hitman, создает ААА-игру с фэнтезийном антуражем по контракту с Microsoft. Судя по всему, проект выйдет только на консолях Xbox и ПК. Существенные подробности грядущего творения пока отсутствуют, но уже известно, что в нем появятся драконы.

Напомним: недавно IO Interactive открыла подразделение в Барселоне для работы над игрой по новой интеллектуальной собственности. Вероятнее всего, речь как раз о проекте для Microsoft. Кроме того, сейчас студия занята поддержкой Hitman 3 и производством игры про Джеймса Бонда.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:39:28
DesmondSlade писал(а):
Ждал я как-то одну игру про драконов от Microsoft...
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Не сыпь соль на рану...эта игра чуть не похоронила Platinum Games. Хорошо, что им потом фортануло с NieR: Automata, иначе потеряли бы мы маэстро слэшеров...
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 18:54:01
 
Существенные подробности грядущего творения пока отсутствуют, но уже известно, что в нем появятся драконы.
Ждал я как-то одну игру про драконов от Microsoft...
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