Слухи: разработчики Hitman создают фэнтезийную игру для Xbox

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Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что студия IO Interactive, известная по серии Hitman, создает ААА-игру с фэнтезийном антуражем по контракту с Microsoft. Судя по всему, проект выйдет только на консолях Xbox и ПК. Существенные подробности грядущего творения пока отсутствуют, но уже известно, что в нем появятся драконы.

Напомним: недавно IO Interactive открыла подразделение в Барселоне для работы над игрой по новой интеллектуальной собственности. Вероятнее всего, речь как раз о проекте для Microsoft. Кроме того, сейчас студия занята поддержкой Hitman 3 и производством игры про Джеймса Бонда.