НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Слухи: эксклюзив от Кодзимы для Xbox анонсируют на TGA 2021

Опубликовано: вчера, 16:06:21, Sailas77
Поделиться:  
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Редактор издания Windows Central Майлз Домпье стал гостем в пятнадцатом выпуске подкаста Xbox News. В разговоре с ведущим журналист поделился сведениями об эксклюзивной игре Хидео Кодзимы для Xbox. По его словам, проект уже разрабатывается и будет представлен в текущем году.

Заявление Майлза Домпье можно услышать в ролике ниже (на 26 минуте). Редактор поведал, что руководитель Kojima Productions все-таки заключил договор с Microsoft. Игру впервые представят на церемонии награждения The Game Awards 2021, что неудивительно. Хидео Кодзима дружит с организатором премии Джеффом Кейли. Именно на TGA японский гейм-дизайнер дважды показывал свежие трейлеры Death Stranding.

Вам также может быть интересно
Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 Польская студия 11 bit представила продолжение градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. События сиквела стартуют через тридцать лет после истории оригинальной игры. Земля все еще окутана морозом... Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard Sledgehammer Games и Activision полноценно представили шутер Call of Duty: Vanguard. Игра отправит пользователей во времена Второй мировой войны, а одиночная кампания расскажет историю четырех солдат... Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 15 мин. назад0Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard 10 час. 41 мин. назад1Вышел ремастер первой Quake вчера, 19:28:150Релизный трейлер Twelve Minutes вчера, 16:06:210Слухи: эксклюзив от Кодзимы для Xbox анонсируют на TGA 2021 вчера, 09:43:570Oddworld: Soulstorm выйдет на Xbox 18.08.2021 20:58:181Геймплейная демонстрация Life Is Strange: True Colors 18.08.2021 18:22:230Трейлер демоверсии Tales of Arise
Новости игр
Трейлер демоверсии Tales of AriseИГРЫ Трейлер демоверсии Tales of Arise Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment выпустили очередной трейлер японской ролевой игры Tales of Arise. Его посвятили демоверсии, которая уже доступна на консолях текущего и предыдущего поколений... Трейлер к релизу Ghost of Tsushima Director's CutИГРЫ Трейлер к релизу Ghost of Tsushima Director's Cut Студия Sucker Punch Productions и издательство Sony опубликовали трейлер к выходу Ghost of Tsushima Director's Cut. Это режиссерское издание самурайского экшена, которое включает новое дополнение «Остров Ики»... Новый трейлер Pokemon Legends: ArceusИГРЫ Новый трейлер Pokemon Legends: Arceus Студия Game Freak и издательство Nintendo опубликовали новый трейлер MMORPG Pokemon Legends: Arceus. В ролике много внимания уделили региону Синно, где разворачиваются события игры. Он включает населенные пункты и несколько биомов...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Oddworld: Soulstorm выйдет на XboxCtrl + стрелка вправо