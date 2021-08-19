Слухи: эксклюзив от Кодзимы для Xbox анонсируют на TGA 2021

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Редактор издания Windows Central Майлз Домпье стал гостем в пятнадцатом выпуске подкаста Xbox News. В разговоре с ведущим журналист поделился сведениями об эксклюзивной игре Хидео Кодзимы для Xbox. По его словам, проект уже разрабатывается и будет представлен в текущем году.

Заявление Майлза Домпье можно услышать в ролике ниже (на 26 минуте). Редактор поведал, что руководитель Kojima Productions все-таки заключил договор с Microsoft. Игру впервые представят на церемонии награждения The Game Awards 2021, что неудивительно. Хидео Кодзима дружит с организатором премии Джеффом Кейли. Именно на TGA японский гейм-дизайнер дважды показывал свежие трейлеры Death Stranding.