Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклору

«Прячься или умри». Представлен новый трейлер VR-хоррора Do Not Open

1 час. 23 мин. назад

0

Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером