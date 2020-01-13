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Скоро начнется ОБТ Legends of Runeterra

Опубликовано: 9 час. 0 мин. назад
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Компания Riot Games объявила о скором запуске открытого бета-тестирования карточной игры во вселенной LoLLegends of Runeterra. Пользователи, которые принимали участие в закрытом тестировании демо-версий, получат доступ к ОБТ 23 числа в 22:00 МСК, а те, кто пройдут предварительную регистрацию аккаунта до 10:59 утра 20 января, будут ждать электронное приглашение, что должно дойти в течение нескольких часов после 22:00 МСК. Для всех же остальных игроков открытое бета-тестирование стартует 24 января в 22:00 МСК.

Разработчики отмечают, что все заработанное во время ОБТ останется у игроков, а прогресс, который достигли участники в демо-версиях, будет стерт.

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