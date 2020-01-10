НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
28524
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
72Место:1063 / 1520
Общая информацияНовости (14)Видео (14)Скриншоты (15)Геймарт (16)Обои (3)Похожие игры (2)

Новый ролик по World of Warcraft – введение в патч 8.3

Опубликовано: 5 час. 3 мин. назад
Поделиться:  

Компания Blizzard опубликовала новый ролик, посвященный патчу 8.3 «Видения Н’Зота» для World of Warcraft. Нам рассказали о ключевых особенностях бесплатного апдейта и еще раз напомнили дату его релиза – 15 января 2020 года.

В ходе последних сюжетных событий World of Warcraft древнему богу Н’Зоту удалось выбраться на свободу. Вскоре его приспешники обрушатся на Азерот – героям предстоит остановить врагов, освободив зараженные локации Вечноцветущий дол и Ульдум.

Чтобы уничтожить Н’Зота, игрокам придется воспользоваться помощью Гневиона и создать новый легендарный плащ. Последний нужно будет прокачивать в течение всего обновления, открывая новые способности и элементы кастомизации.

Вдобавок патч 8.3 привнесет в World of Warcraft новые союзные расы: в состав Орды войдут лисы вульперы, а на сторону Альянса встанут гениальные мехагномы. Для их активации необходимо повысить репутацию с соответствующими фракциями, которые доступны в игре уже сейчас.

Visions of N'Zoth Survival Guide [RUS]
Вам также может быть интересно
С Новым Годом! Вот и приходит момент, когда прошлое сменяется будущим – в 2020 году нас ждет много нового и интересного. В самом конце наступающего года Белой Металлической Крысы нас даже ждет переход на новое поколение... С Новым Годом! PlayStation 5 на CES 2020 Компания Sony во время CES 2020 представила небольшой анонс консоли PlayStation 5. Был показан логотип, а также подтверждено то, что она выйдет во время зимних праздников. Также официально подтвердили и функции новой консоли... PlayStation 5 на CES 2020
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 3 мин. назад0Новый ролик по World of Warcraft – введение в патч 8.3 5 час. 44 мин. назад0Консольная версия Mosaic получила точную дату релиза 6 час. 11 мин. назад0Dota Underlords готовится покинуть ранний доступ 6 час. 34 мин. назад0Скоро в Hearthstone начнется «Пробуждение Галакронда» 09.01.2020 19:26:241В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham 09.01.2020 18:59:362В Epic Games Store можно забрать экшен-платформер Sundered 09.01.2020 18:43:080Monster Hunter World: Iceborne для PC уже доступна
Новости игр
Трейлер To the Moon для Nintendo Switch – релиз уже близкоИГРЫ Трейлер To the Moon для Nintendo Switch – релиз уже близко Драматическая история To the Moon еще с лета прошлого года никак не может добраться до Nintendo Switch. Но теперь релиз точно состоится – уже 16 января 2020 года, о чем девелоперы спешат... Стало известно, когда Wolcen: Lords of Mayhem покинет ранний доступИГРЫ Стало известно, когда Wolcen: Lords of Mayhem покинет ранний доступ Атмосферный «диаблоид» Wolcen: Lords of Mayhem находится в раннем доступе Steam с 2016 года. Девелоперы собирались выпустить игру уже в этом месяце, однако накануне финальную дату немного передвинули... Моральный выбор в новом трейлере Broken LinesИГРЫ Моральный выбор в новом трейлере Broken Lines Компания SUPER.COM и студия PortaPlay представили сюжетный трейлер Broken Lines – своей новой тактической RPG с драматической историей. В игре вам предстоит управлять отрядом...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Консольная версия Mosaic получила точную дату релизаCtrl + стрелка вправо