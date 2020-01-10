Новый ролик по World of Warcraft – введение в патч 8.3

Компания Blizzard опубликовала новый ролик, посвященный патчу 8.3 «Видения Н’Зота» для World of Warcraft. Нам рассказали о ключевых особенностях бесплатного апдейта и еще раз напомнили дату его релиза – 15 января 2020 года.

В ходе последних сюжетных событий World of Warcraft древнему богу Н’Зоту удалось выбраться на свободу. Вскоре его приспешники обрушатся на Азерот – героям предстоит остановить врагов, освободив зараженные локации Вечноцветущий дол и Ульдум.

Чтобы уничтожить Н’Зота, игрокам придется воспользоваться помощью Гневиона и создать новый легендарный плащ. Последний нужно будет прокачивать в течение всего обновления, открывая новые способности и элементы кастомизации.

Вдобавок патч 8.3 привнесет в World of Warcraft новые союзные расы: в состав Орды войдут лисы вульперы, а на сторону Альянса встанут гениальные мехагномы. Для их активации необходимо повысить репутацию с соответствующими фракциями, которые доступны в игре уже сейчас.