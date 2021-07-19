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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжетный трейлер Psychonauts 2

Опубликовано: вчера, 16:54:09
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Double Fine Productions и Xbox Game Studios представили новый трейлер приключенческого экшена Psychonauts 2. Ролик посвятили сюжетной кампании и персонажам грядущего проекта.

Сиквел показывает, как Разпутин вступил в международную организацию экстрасенсорного шпионажа «Психонавты» и впервые вышел на работу. Он сразу же столкнулся с неприятностями: обнаружилось, что один старых врагов оказался жив. А потом появились новые, еще более опасные проблемы. В ролике также показывается геймплей с путешествиями по разным локациям, сражениями и платформингом.

Psychonauts 2 выйдет 25 августа 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Official Story Trailer
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