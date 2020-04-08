Сюжетный трейлер и дата релиза Grounded

Во время Inside Xbox был представлен сюжетный трейлер Grounded. Ознакомившись с ним можно узнать немного больше о том, какие опасности могут поджидать в обычном дворе если оказаться размером с букашку. Также немного проливается свет на более таинственные вещи, которые не так просто объяснить и определенно не часто можно найти в реальном мире. Кстати, страдающим арахнофобией трейлер к просмотру не рекомендуется.

Но новый трейлер – не все, ведь разработчики также объявили дату релиза проекта. Поиграть в Grounded можно будет с 28 июля 2020 года на ПК и Xbox One.