НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1346
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Скриншоты (5)

Сюжетный трейлер и дата релиза Grounded

Опубликовано: 08.04.2020 00:24:39
Поделиться:  

Во время Inside Xbox был представлен сюжетный трейлер Grounded. Ознакомившись с ним можно узнать немного больше о том, какие опасности могут поджидать в обычном дворе если оказаться размером с букашку. Также немного проливается свет на более таинственные вещи, которые не так просто объяснить и определенно не часто можно найти в реальном мире. Кстати, страдающим арахнофобией трейлер к просмотру не рекомендуется.

Но новый трейлер – не все, ведь разработчики также объявили дату релиза проекта. Поиграть в Grounded можно будет с 28 июля 2020 года на ПК и Xbox One.

Story Trailer
Вам также может быть интересно
Knock on the Coffin Lid – превью Инди-сцена регулярно радует фанатов игровой индустрии разными необычными проектами. Независимые разработчики не боятся экспериментировать, поэтому стараются в своих творениях сочетать элементы нескольких жанров и реализовывать смелые идеи. К таковым относятся и авторы из студии Red Boon... Knock on the Coffin Lid – превью Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5 Компания Sony представила окончательную версию контроллера для своей будущей консоли PlayStation 5, получившего название DualSense. Функции DualSense вместе с Tempest 3D AudioTech позволят пользователям полностью погрузиться... Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 13 мин. назад1Тизер Observer: System Redux для новых консолей 8 час. 30 мин. назад1Банда «Мокс» в Cyberpunk 2077 08.04.2020 00:24:390Сюжетный трейлер и дата релиза Grounded 07.04.2020 23:44:1621Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5 07.04.2020 23:31:100Прямая трансляция Inside Xbox 07.04.2020 14:00:182Слух - Resident Evil 8: Village выйдет в первом квартале 2021 года 06.04.2020 19:29:000Следующий Inside Xbox уже завтра
Новости игр
Состоялся релиз Resident Evil 3ИГРЫ Состоялся релиз Resident Evil 3 Сегодня на ПК, Playstation 4 и Xbox One состоялся релиз хоррора Resident Evil 3, и компания Capcom опубликовала трейлер к этому событию. Фанаты и новички серии в роли Джилл Валентайн, члена спецотряда S.T.A.R.S... Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5ЖЕЛЕЗО Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5 Компания Sony представила окончательную версию контроллера для своей будущей консоли PlayStation 5, получившего название DualSense. Функции DualSense вместе с Tempest 3D AudioTech позволят пользователям полностью погрузиться... Saints Row: The Third получил ремастерИГРЫ Saints Row: The Third получил ремастер Компания Deep Silver анонсировала ремастер-версию экшена Saints Row: The Third, которая выйдет 22 мая на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В нем игроков ждут улучшенные окружающая среда, модели персонажей, визуальные эффекты и графика...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5Ctrl + стрелка вправо