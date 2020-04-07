Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5

Компания Sony представила окончательную версию контроллера для своей будущей консоли PlayStation 5, получившего название DualSense. Функции DualSense вместе с Tempest 3D AudioTech позволят пользователям полностью погрузиться в мир игр.





В DualSense разработчики сохранили все, что понравилось игрокам в контроллере DualShock 4, а также добавили новые функции и улучшили дизайн. Тактильная отдача дополнит спектр ощущений, к примеру, чувство сцепления и трения колес при езде по пересеченной местности. В кнопки L2 и R2 были внедрены адаптивные спусковые курки, что подарят пользователям реалистичные ощущения сопротивления и отдачи, например при стрельбе из лука. В финальной версии контроллера разработчики немного изменили угол расположения курков и внесли некоторые изменения в форму рукояток. Также внимание уделили батарее контроллера для максимального сокращения веса с учетом всех добавленных функций.





Вместо кнопки Share появится кнопка Create, с помощью которой игроки смогут создавать свой контент, записывать геймплей и делиться им с другими пользователя. Контроллер также оснащен встроенной системой микрофонов, позволив игрокам быстро присоединяться к общению без использования гарнитуры.

DualSense будет двухцветным, а световая панель окажется по бокам сенсорной панели.



