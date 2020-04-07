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Дюка Опубликовал Дюка 21

Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5

Опубликовано: 07.04.2020 23:44:16, Дюка
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Компания Sony представила окончательную версию контроллера для своей будущей консоли PlayStation 5, получившего название DualSense. Функции DualSense вместе с Tempest 3D AudioTech позволят пользователям полностью погрузиться в мир игр.

 

Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5

 

В DualSense разработчики сохранили все, что понравилось игрокам в контроллере DualShock 4, а также добавили новые функции и улучшили дизайн. Тактильная отдача дополнит спектр ощущений, к примеру, чувство сцепления и трения колес при езде по пересеченной местности. В кнопки L2 и R2 были внедрены адаптивные спусковые курки, что подарят пользователям реалистичные ощущения сопротивления и отдачи, например при стрельбе из лука. В финальной версии контроллера разработчики немного изменили угол расположения курков и внесли некоторые изменения в форму рукояток. Также внимание уделили батарее контроллера для максимального сокращения веса с учетом всех добавленных функций.

 

Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5

 

Вместо кнопки Share появится кнопка Create, с помощью которой игроки смогут создавать свой контент, записывать геймплей и делиться им с другими пользователя. Контроллер также оснащен встроенной системой микрофонов, позволив игрокам быстро присоединяться к общению без использования гарнитуры.

DualSense будет двухцветным, а световая панель окажется по бокам сенсорной панели.

 

Представлен DualSense – контроллер PlayStation 5

 

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Майор группы
Skyimp (уровень 18)4 час. 38 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
в шутеры на нём играть было одно мучение.
Так может потому что в шутеры всё таки лучше с мышкой играть? :D
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 15:27:19
gluck писал(а):
На иксбоксовском - руки лежат полностью и пальцы все как раз на кнопки ложатся.
Аналогично с геймпадом Xbox One. А вот 360 слишком "большой"...в шутеры на нём играть было одно мучение.
Игровой разум
gluck (уровень 16)вчера, 14:24:10
DesmondSlade писал(а):
У меня недо-рученки) Ширина ладони 9, а длина пальца 6 см crazy
Так у меня ширина ладони - 8, а длина пальца среднего - 7. На иксбоксовском - руки лежат полностью и пальцы все как раз на кнопки ложатся. На сонивском от PS2 с таким хватом - большие пальцы над кнопками, так что когда кладу их на кнопки - половина ладони на весу, а это уже не комфортно при длительной игреrussian_roulette Ну хотя раньше вот играл на PS1 и было идеально, руки как надо лежали на геймпаде - мне тогда было 8 лет.
Дезмонд
tunight (уровень 25)вчера, 13:12:23
Сообщение отредактировано пользователем 08.04.2020 13:26:34
Сколько же пота и грязи потом придётся с него смывать. Боюсь просто представить такое.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 12:14:01
gluck писал(а):
Что за ручёнки такие? Как у дитя 5-летнего что ли?
У меня недо-рученки) Ширина ладони 9, а длина пальца 6 см crazy
Игровой разум
gluck (уровень 16)вчера, 11:47:45
DesmondSlade писал(а):
Миленький дизайн, но что там с размером геймпада ? Меня как обладателя маленьких рученок, очень волнует этот вопрос. Геймпад xbox 360 до сих пор слишком велик для меня
Что за ручёнки такие? Как у дитя 5-летнего что ли? Вот у меня они маленькие, что я даже перчатки размера S покупаю. Щас вот даже для интереса загуглил таблицу - по ширине ладони как раз S выходит, а если по длине пальца замерять, то вообще XXS. Геймпад от Xbox 360 - отлично лежит в руках. Сонивский (от PS2 - других у меня нет) - даже для моих карликовых ручёнок мелкий. Вообще не понятно, для кого они это разрабатывали. Видимо при создании PS1 думали, что игрушку для детей делают и геймпад под детские ручки запилили, а потом от него плясали 3 поколения.
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 10:46:26
Сообщение отредактировано пользователем 08.04.2020 09:51:14
Shtefan писал(а):
Лол, прям с козырей в срач) Ну ок, в эту игру могут играть двое: только у "кривых соневских джоев" D-pad с изолированными друг от друга кнопками крестовины, что позволяет в W-файтах юзать комбули "лево-право". Либо так, либо до свидания с чемпов, на чемпы с другими дизайнами геймпада (привет, Xbox!) путь заказан.
что значит изолированные? каждая кнопка крестовины отделена от другой, что ль? если так, то нихрена подобного, я три джоя разбирал от пс3, и везде это одна здоровенная кнопища была с выступом в середине, чтобы ты сразу все нажать не мог, а лишь на две соседних
зачем мне, простому игроку, какие-то чемпионаты, для такого есть убер задротские джойстики с кнопками даже на обратной стороне, чтоб большие пальцы всегда на стиках были, и прочие разработки третьего рейха
а джой у пс3 - самый отвратный, что они когда либо делали
низко посаженные курки, из-за чего их неудобно нажимать продолжительное время, да еще и загнуты в другою сторону, от чего палец так и норовит соскользнуть, поэтому я переделывал управление на бамперы, и у джоев пластик непрочный, иногда скрипит, маленький размер и масса, из-за чего держать не очень комфортно, по-моему, от пс2 джой был побольше и потяжелее

у пс4 джой хоть и лучше, но тоже не лишен недостатков
на стиках, из-за их формы имеется канава, которая загрязняется, поэтому приходится регулярно чистить их ватными палками
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 10:21:26
Миленький дизайн, но что там с размером геймпада ? Меня как обладателя маленьких рученок, очень волнует этот вопрос. Геймпад xbox 360 до сих пор слишком велик для меня
Нуб
Igorok2234 (уровень 1)вчера, 10:10:12
Полная лажа, даже дуалшоки лучше, а вообще лучшие джойстики в индустрии консолей это от x-box 360!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 09:34:15
Shtefan писал(а):
Ну ок, в эту игру могут играть двое: только у "кривых соневских джоев" D-pad с изолированными друг от друга кнопками крестовины, что позволяет в W-файтах юзать комбули "лево-право". Либо так, либо до свидания с чемпов, на чемпы с другими дизайнами геймпада (привет, Xbox!) путь заказан.
Как автор рубрики "Уголок Nintendo" я негодую, что ты забыл про Pro Controller нинтендовский) да и на джой-конах д-пад раздельный.
А вообще, дизайн симпатичный (правда содран с белого пада от Xone, но это неплохо). Но опять ужасные маленькие курки, ну Сони, серьезно, сколько можно с этими курками издеваться. Ну и то, что кнопки справа не выделены цветом, как по мне, не очень решение.
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