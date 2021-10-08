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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2

Rockstar анонсировали ремастер классических GTA

Опубликовано: 08.10.2021 18:30:09, Jiburagan
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В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены.

В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition, войдут обновленные и расширенные версии GTA III, GTA: Vice City, и GTA: San Andreas. Он выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC уже в этом году. В первой половине 2022 года также появятся мобильные версии переизданий для iOS и Android. Разработчики обещают подтянуть графику и осовременить геймплей, при этом сохранив классический дух оригинальных версий всех трех игр.

Пока что Rockstar не представили изображений или геймплейных видео ремастеров, но в ближайшие недели стоит ждать множества новостей. Точная дата релиза пока неизвестна. Кроме того, на следующей неделе Rockstar собирается убрать существующие версии GTA III, Vice City, и San Andreas из цифровых магазинов.

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Игровой разум
Ильюха (уровень 21)2 час. 14 мин. назад
Я бы прошёл ещё раз Вайс Сити. Лишь бы ценик не заломили, а то пиртить такой шедевр не охото
Главный капо
Spectre_05 (уровень 14)7 час. 30 мин. назад
"Rockstar анонсировали ремастер классических GTA" мы ведь, все так ждем эти игры, ждем всем селом. А если серьезно, то хотелось бы узнать хоть что-то про 6 часть и делают ли они ее на самом деле или нет...
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