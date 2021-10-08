Rockstar анонсировали ремастер классических GTA

В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены.

В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition, войдут обновленные и расширенные версии GTA III, GTA: Vice City, и GTA: San Andreas. Он выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC уже в этом году. В первой половине 2022 года также появятся мобильные версии переизданий для iOS и Android. Разработчики обещают подтянуть графику и осовременить геймплей, при этом сохранив классический дух оригинальных версий всех трех игр.

Пока что Rockstar не представили изображений или геймплейных видео ремастеров, но в ближайшие недели стоит ждать множества новостей. Точная дата релиза пока неизвестна. Кроме того, на следующей неделе Rockstar собирается убрать существующие версии GTA III, Vice City, и San Andreas из цифровых магазинов.