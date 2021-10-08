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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 4

Анонс Honkai: Star Rail – новой игры от авторов Genshin Impact

Опубликовано: 08.10.2021 17:35:15, Jiburagan
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MiHoYo анонсировали пошаговую JRPG под названием Honkai: Star Rail. Игра выйдет на PC, Android и iOS.

Судя по трейлеру, по сюжету героям предстоит отправиться в межзвездное путешествие на космическом поезде. Точных подробностей игрового процесса разработчики пока не представили, кроме разве что того, что нас ждут тактические пошаговые бои.

Это уже не первый проект MiHoYo во франшизе Honkai. Прежде разработчики уже выпускали ролевую игру Honkai Impact 3rd, наработки которой во многом послужили основой невероятно популярной Genshin Impact.

Уже сейчас на официальном сайте игры можно записаться на бета-тест нового проекта. Кроме того, там же представлены скриншоты и трейлер анонса.

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Игровой разум
Stonecrush (уровень 16)9 час. 5 мин. назад
невероятно популярная Женщин Импакт, а активность на стримах у меня мизерная, хотя я только начал, пока только до 10 ранга дошёл
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.10.2021 01:37:00
AdobeRyde писал(а):
Да дело и не только в скандалах,игра давно стагнирует,никаких новых механик,в лейте попросту делать нечего,только монотонный и скучный гринд артефактов.
Это да. Но скандалы - это как раз следствие всех сомнительных решений Михоё за год существования игры, хотя пусковым фактором и послужила "годовщина", всё-таки недовольство игроков копилось очень долго: это и справедливо упомянутые проблемы с эндгейм-контентом, и крайне спорные по механикам (мягко выражаясь) новые персонажи, и зачем-то слитая второпях сюжетка нового региона. Ну и как вишенка на торте - практически полное игнорирование годовщины игры, события, которое считается одним из самых важных в играх подобного плана.
Член Акацуки
AdobeRyde (уровень 15)09.10.2021 01:33:00
Mas7er писал(а):
Лучше бы они Геншином занялись немного, игра погрязла в скандалах в последние пару месяцев.
Да дело и не только в скандалах,игра давно стагнирует,никаких новых механик,в лейте попросту делать нечего,только монотонный и скучный гринд артефактов.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.10.2021 00:59:16
Лучше бы они Геншином занялись немного, игра погрязла в скандалах в последние пару месяцев.
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