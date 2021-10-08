Анонс Honkai: Star Rail – новой игры от авторов Genshin Impact

MiHoYo анонсировали пошаговую JRPG под названием Honkai: Star Rail. Игра выйдет на PC, Android и iOS.

Судя по трейлеру, по сюжету героям предстоит отправиться в межзвездное путешествие на космическом поезде. Точных подробностей игрового процесса разработчики пока не представили, кроме разве что того, что нас ждут тактические пошаговые бои.

Это уже не первый проект MiHoYo во франшизе Honkai. Прежде разработчики уже выпускали ролевую игру Honkai Impact 3rd, наработки которой во многом послужили основой невероятно популярной Genshin Impact.

Уже сейчас на официальном сайте игры можно записаться на бета-тест нового проекта. Кроме того, там же представлены скриншоты и трейлер анонса.