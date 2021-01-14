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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Riders Republic отложили на более поздний срок

Опубликовано: 14.01.2021 21:40:00
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Ubisoft объявила, что ее спортивная соревновательная игра Riders Republic не выйдет 25 февраля 2021 года, как было запланировано ранее. Теперь она поступит в продажу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S лишь в конце года, предположительно осенью.

В официальном заявлении о переносе не указаны причины смещения даты релиза. Разработчики лишь написали, что дополнительное время позволит им сделать проект таким, который доставит «максимум удовольствия пользователям».

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