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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Ролик об особенностях ПК-версии Outriders

Опубликовано: 14.01.2021 19:08:21
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Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый ролик, посвященный Outriders. В нем разработчики во всех подробностях рассказали об особенностях ПК-версии грядущего шутера с элементами RPG.

Один из самых важных аспектов видео – системные требования. Кроме того, разработчики продемонстрировали настройки, показали, какие языки поддерживаются проектом, рассказали о кастомизации интерфейса и так далее.

Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Демоверсия поступит в свободный доступ 25 февраля.

PC Spotlight & Details

 

Также появились системные требования игры:

Минимальные

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel I5-3470 / AMD FX-8350
  • Память: 8 Гб
  • Видео: Nvidia GeForce GTX 750ti / AMD Radeon R9 270x
  • DirectX 11
  • HDD: 70 Гб свободного места
Рекомендуемые
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600
  • Память: 16 Гб
  • Видео: Nvidia Geforce GTX 1060 6 Гб / AMD Radeon RX 480 8 Гб
  • DirectX 12
  • HDD: 70 Гб свободного места
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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)15.01.2021 15:18:59
andystorm писал(а):
А что такое USP?
Unique selling proposition, Уникальное торговое предложение. Что-то, что отличает продукт от десятков ему подобных.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)15.01.2021 12:36:12
Shtefan писал(а):
Выглядит, как супер-постная постыдная дефолтная дженерик говнина. До такой степени пошли по пути минимизации рисков (ну прошлые релизы обязывают), что вообще не завезли никаких USP и своего стиля. Фу такими быть
А что такое USP?
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)15.01.2021 09:54:30
Выглядит, как супер-постная постыдная дефолтная дженерик говнина. До такой степени пошли по пути минимизации рисков (ну прошлые релизы обязывают), что вообще не завезли никаких USP и своего стиля. Фу такими быть
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