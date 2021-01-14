Ролик об особенностях ПК-версии Outriders

Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый ролик, посвященный Outriders. В нем разработчики во всех подробностях рассказали об особенностях ПК-версии грядущего шутера с элементами RPG.
Один из самых важных аспектов видео – системные требования. Кроме того, разработчики продемонстрировали настройки, показали, какие языки поддерживаются проектом, рассказали о кастомизации интерфейса и так далее.
Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Демоверсия поступит в свободный доступ 25 февраля.
Также появились системные требования игры:
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