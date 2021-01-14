Ролик об особенностях ПК-версии Outriders

Студия People Can Fly и издательство Square Enix выпустили новый ролик, посвященный Outriders. В нем разработчики во всех подробностях рассказали об особенностях ПК-версии грядущего шутера с элементами RPG.

Один из самых важных аспектов видео – системные требования. Кроме того, разработчики продемонстрировали настройки, показали, какие языки поддерживаются проектом, рассказали о кастомизации интерфейса и так далее.

Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Демоверсия поступит в свободный доступ 25 февраля.

Также появились системные требования игры:

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Intel I5-3470 / AMD FX-8350

Память: 8 Гб

Видео: Nvidia GeForce GTX 750ti / AMD Radeon R9 270x

DirectX 11

HDD: 70 Гб свободного места

Рекомендуемые