Вам также может быть интересно

17 июля состоится релиз Ghost of Tsushima, но зарубежные издания уже успели получить в свое распоряжение игру и оценить ее. Журналистам больше всего понравился красивый игровой мир и общая атмосфера...

Оценки Ghost of Tsushima

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор

Так проходит слава мирская – эти слова легко применимы к жанру квест. Когда-то популярность квестов не знала границ, в а книге рекордов Гиннеса значилась первая игра серии Myst, как чемпион мировых продаж...