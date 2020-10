Релизный трейлер The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope

Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер кинематографического ужастика The Dark Pictures: Little Hope. Он показывает, как актеры озвучения проходили игру, несколько напряженных моментов и рассказчика – загадочного человека, который появится во всех частях серии.

Напомним: в The Dark Pictures: Little Hope пользователи управляют группой студентов и преподавателем, которые попали в автокатастрофу неподалеку от городка Литтл-Хоуп. Они отправились в поселение и столкнулись там с разнообразными ужасами.

The Dark Pictures: Little Hope выйдет 30 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.