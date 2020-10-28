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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер The Dark Pictures: Little Hope

Опубликовано: 10 час. 15 мин. назад
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Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер кинематографического ужастика The Dark Pictures: Little Hope. Он показывает, как актеры озвучения проходили игру, несколько напряженных моментов и рассказчика – загадочного человека, который появится во всех частях серии.

Напомним: в The Dark Pictures: Little Hope пользователи управляют группой студентов и преподавателем, которые попали в автокатастрофу неподалеку от городка Литтл-Хоуп. Они отправились в поселение и столкнулись там с разнообразными ужасами.

The Dark Pictures: Little Hope выйдет 30 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Launch Trailer
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