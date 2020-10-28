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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Игры PlayStation Plus в ноябре 2020 года

Опубликовано: 9 час. 59 мин. назад, Sailas77
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Sony объявила состав ноябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus на PS4 и PS5. На этот раз компания подготовила два довольно известных проекта и дополнительный сюрприз для владельцев PlayStation 5, которые планируют купить консоль до конца года.

Все бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре 2020 года:

Первые две игры пользователи смогут загрузить с 3 по 30 ноября. А новинка в лице Bugsnax будет доступна с момента запуска PlayStation 5 и до 4 января 2021 года.

 

 

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