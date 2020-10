Компания Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик посвятили божественным зверям, которыми сможет управлять игрок при прохождении проекта. Они выглядят, как огромные механические существа и обладают разными особенностями. Например, разгоняются до высокой скорости и уничтожают врагов мощным лазером.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года в качестве эксклюзива Nintendo Switch.