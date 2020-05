Вам также может быть интересно

Менее часа осталось до очередной трансляции видеопрограммы State of Play, которая на протяжении примерно 20 минут будет полностью посвящена одной игре – Ghost of Tsushima. Обещают рассказать о боевой системе...

Трансляция State of Play, посвященная Ghost of Tsushima

Представлен Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила техническую демонстрацию движка следующего поколения Unreal Engine 5. Демо называется Lumen in the Land of Nanite, а заснято оно в реальном времени с консоли PlayStation 5...