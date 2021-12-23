Релиз Weird West откладывается

Devolver Digital на своей странице в Twitter сообщили о переносе релиза ролевой игры Weird West, которая должна была выйти 11 января. Теперь же проект стоит ждать только 31 марта 2022 года на ПК, PS4 и Xbox One. Такое решение разработчики приняли после отзывов пользователей, участвующих в закрытом бета-тестированни игры.

Напомним, что события Weird West развернутся на Диком Западе, где маршалы и оружейники живут рядом с фантастическими существами, а сюжет подается через истории разных персонажей.