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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Геймплей трейлер Pharaoh: A New Era

Опубликовано: 23.12.2021 09:58:55
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DotEmu и Triskell Interactive представили геймплей трейлер градостроительного симулятора Pharaoh: A New Era, что является полным ремейком игры Pharaoh 1999 года, который создается с нуля. Проект получил 4K-графику, улучшенные механики и интерфейс. В ролике можно увидеть сравнение оригинала с текущей версией.

Pharaoh: A New Era включает в себя дополнение Cleopatra: Queen of the Nile и предлагает более ста часов геймплея, 53 миссии, полноценный редактор карт и режим Free Build. Точная дата релиза игры не сообщается.

Game Evolution Trailer
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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
redComicsar (уровень 20)вчера, 16:54:03
В начале 00х любил эту серию. Больше всего греческих "Зевса" и "Посейдона", но и Клео тоже была ничего. Запомнил себе, будем посмотреть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 16:34:34
Выглядит отвратительно. В оригинале всё чётенько и под реализм, а тут мыльно и мультяшно, будто казуалка с мобильных телефонов.
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