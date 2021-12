Геймплей трейлер Pharaoh: A New Era

Pharaoh: A New Era

DotEmu и Triskell Interactive представили геймплей трейлер градостроительного симулятора Pharaoh: A New Era, что является полным ремейком игры Pharaoh 1999 года, который создается с нуля. Проект получил 4K-графику, улучшенные механики и интерфейс. В ролике можно увидеть сравнение оригинала с текущей версией.

Pharaoh: A New Era включает в себя дополнение Cleopatra: Queen of the Nile и предлагает более ста часов геймплея, 53 миссии, полноценный редактор карт и режим Free Build. Точная дата релиза игры не сообщается.