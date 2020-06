The Dark Pictures: Little Hope

Supermassive Games объявила о переносе релиза хоррора The Dark Pictures: Little Hope. Вместо запланированного лета 2020 года выход второго эпизод антологии The Dark Pictures перенесен на осень. Генеральный директор студии Пит Самуэльс заявил, что в условиях карантина на фоне пандемии Covid-19 более 200 сотрудников вынуждены работать удаленно. Это замедлило развитие проекта и привело к неизбежной задержке релиза.